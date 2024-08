A Genova un negozio con le magliette realizzate dai detenuti

Un negozio nel centro storico di Genova con in vendita le magliette realizzate dai detenuti del carcere di Marassi. È il progetto di 'economia carceraria' O'Press aperto da 'La Bottega Solidale' nel cuore dei vicoli in piazza Fossatello per sostenere il commercio sostenibile e il riscatto sociale.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra 'La Bottega Solidale', l'Istituto Ruffini, l'associazione Teatro Necessario e la Fondazione De Andrè, avviata nel 1998. Il progetto mira a portare il lavoro e la sostenibilità all'interno della casa circondariale di Marassi, coinvolgendo persone detenute nella produzione artigianale di t-shirt in cotone biologico/ filiera fair trade attraverso la tecnica della serigrafia. Gli inchiostri utilizzati sono non inquinanti e atossici, rispettando così l'ambiente.

Da oltre tre decenni, la bottega si dedica alla promozione del commercio equosolidale e della sostenibilità, utilizzando questi valori come strumenti di riscatto sociale. Il progetto O'Press incarna perfettamente questa filosofia, offrendo alle persone detenute una possibilità di riscatto attraverso il lavoro e la creatività.

"Grazie al lavoro in serigrafia le persone detenute coinvolte possono dare valore al proprio tempo e sentirsi partecipi di un percorso ad alto contenuto sociale e valoriale che, come dicono loro stessi nella toccante testimonianza che ci hanno consegnato, è ingranaggio importantissimo della macchina del loro riscatto", sottolinea la responsabile del progetto Alessia Bordo.



