Lascia l'amante, lei lo ricatta e tenta di estorcergli soldi

I carabinieri di Genova hanno arrestato una donna di 45 anni accusata di estorsione nei confronti del suo ex amante. Vittima, un uomo di 50 anni che aveva avuto una relazione extraconiugale con la donna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, quando l'uomo ha deciso di troncare la relazione sono iniziate le intimidazioni della ex. Lo avrebbe minacciato di mandare alla moglie immagini intime di lui se non le avesse dato tremila euro. L'uomo non ha ceduto e ha raccontato tutto ai carabinieri che hanno organizzato una consegna "controllata". Quando la donna ha preso il denaro è stata arrestata.



