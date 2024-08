Calcio: Genoa; Retegui verso l'addio, Atalanta ad un passo

Blitz a sorpresa dell'Atalanta che dopo il grave infortunio di Scamacca ha scelto Mateo Retegui come nuovo attaccante. L'offerta al Genoa, 22 milioni più 3 milioni di bonus, è gradita all'ombra della Lanterna con il Grifone che aveva valutato il suo giocatore 25 milioni e aveva già rifiutato una proposta di 22 dal Bologna.

L'operazione è in via di definizione e domani l'italo argentino è atteso in Lombardia per le visite mediche di rito.

Una parte dell'incasso, il 10%, andrà al Tigre, la squadra da cui il Genoa aveva acquistato l'anno scorso Retegui.

Adesso bisogna capire se la cessione di Retegui, ipotizzata nelle scorse settimane ma senza che si andasse oltre alle classiche voci di mercato, possa cambiare le carte in tavola della trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson. Tra i due club non vi è infatti ancora accordo economico con il Genoa che valuta il folletto islandese tra i 25 e i 30 milioni di euro ma con i Viola che preferirebbero non superare i 25 e con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Sull'attaccante islandese pesa infatti il rischio di rinvio a giudizio in Islanda per l'accusa di cattiva condotta sessuale che si saprà solo in autunno inoltrato, senza contare che il club genovese dovrebbe in pochi giorni a sua volta trovare un sostituto per Gudmundsson, operazione di certo non semplice.

Per quanto riguarda Retegui invece oltre ad avere già in rosa un giocatore come Vitinha il Genoa ha messo nel mirino come possibile sostituto Milik in uscita dalla Juventus, operazione possibile però a patto che i due club trovino un punto d'incontro sul pesante ingaggio che il giocatore polacco percepisce in bianconero e che è fuori dalla portata del club più antico d'Italia.



