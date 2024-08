Allerta caldo in Liguria, venerdì bollino arancione

Allerta per il caldo in Liguria, dove venerdì il ministero della Salute ha diramato il bollino arancione, mentre nelle giornate di oggi e domani resta giallo.

La Regione Liguria ha emanato una nuova ordinanza valida fino al 31 agosto con la quale si impone il divieto, nel caso si riscontrino particolari condizioni climatiche, di lavorare tra le 12.30 e le 16, nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Escluse dall'applicazione del provvedimento le aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell'esposizione prolungata dei lavoratori al calore.

"I giorni 30 e 31 luglio sono stati i più caldi finora registrati con una temperatura media percepita, secondo l'indice Humidex, di 39.6 gradi - spiega il responsabile del Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore di Alisa Ernesto Palummeri -. A proposito del mondo del lavoro, tra le rilevazioni che stiamo compiendo è emerso come dall'indagine svolta con un rilevamento al 6 agosto, il 69% dei Comuni liguri con popolazione superiore a 5.000 abitanti presentava un rischio elevato per eventi avversi a carico dei lavoratori sani che svolgono attività lavorativa pesante all'aperto".



