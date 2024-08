Il Comune di Genova a seguito dell'esito favorevole dei rilievi di Arpal ha revocato il divieto temporaneo di balneazione a Quinto, dove giovedì scorso un'enorme chiazza di liquami è stata avvistata in mare al largo del depuratore. Nello specifico la revoca riguarda i seguenti punti: capo San Rocco, via Quarto, depuratore Quinto, via Gianelli, via Flecchia. Resta in vigore il divieto di balneazione presso la spiaggia antistante via Divisione Acqui.





