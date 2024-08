Rogo di auto e scooter la scorsa notte in salita Campasso di San Nicola a Sestri Ponente.

L'incendio ha coinvolto cinque veicoli tra macchine e moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco avvisati dai residenti che hanno notato le fiamme e il fumo. L'incendio si è propagato anche agli scantinati sottostanti. Non ci sono stati feriti o intossicati. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo.

L'ipotesi più accreditata è quella del dolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA