Investe tre persone poi si sente male, ricoverato

Mentre continuano le indagini della polizia municipale di Sestri Levante per il duplice incidente stradale con tre feriti avvenuto sabato in centro della frazione l'investitore è stato ricoverato in sub intensiva nel reparto di neurologia del San Martino di Genova. L'uomo, 52 anni, residente nel Comune di Sestri Levante dopo aver investito una donna di 35 anni sulle strisce pedonali in via della Libertà aveva spostato la macchina per portarla nel vicino garage e durante la manovra ha travolto un uomo ed una donna in attesa davanti ad un panificio. Anche in questo caso l'investitore ha guidato fino al suo parcheggio. Poi è ritornato sul posto del primo incidente dove è svenuto ed è stato immediatamente ricoverato. I tre feriti hanno patito fratture e contusioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA