Caos sul nodo autostradale genovese, oltre 14 km di coda

Oltre 14 chilometri di coda sono segnalati nel nodo autostradale genovese a causa del traffico intenso, un veicolo in avaria e materiali dispersi. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Nel dettaglio sette chilometri di coda si registrano lungo la A12 Genova-Rosignano nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno per traffico intenso. Quattro chilometri di coda lungo l'A26 Genova-Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri per un veicolo in avaria. Tre chilometri di coda lungo l'A7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano per materiali dispersi.



