Bucci, 'componenti giunta comunale candidati? Ben vengano'

"Se qualcuno si vuol candidare ben venga. Son ben contento che si possa fare ed è giusto che qualcuno salga. Se si viene in giunta a Genova e poi si si ha l'opportunità di andare ancora più su vorrà dire che tutti quanti vorranno venire in giunta. Per noi è un messaggio positivo se le persone si candidano a fare qualcosa di meglio.

Vuol dire che gli anni passati in giunta sono serviti".

Così il sindaco Marco Bucci, a margine della rievocazione della storica battaglia della Meloria, ha commentato le indiscrezioni riguardanti possibili componenti della giunta comunale quali candidati per le prossime elezioni regionali.





