Il Genoa chiude il precampionato vincendo, 2-1 al Monaco

Il Genoa chiude con un successo il suo precampionato, a pochi giorni dall'esordio ufficiale che è previsto già venerdì prossimo, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana. I rossoblù di Alberto Gilardino hanno sconfitto a domicilio i francesi del Monaco 2-1 in una gara dall'insolito orario delle 11.

Il tecnico ha sfruttato la gara per provare la formazione quasi ufficiale, schierando nel primo tempo quello che potrebbe essere l'undici iniziale nella coppa tricolore con Vitinha e Retegui titolari in attacco e con Messias mezzala, mentre a dirigere la squadra Badelj e Frendrup.

Esordio nel secondo tempo per il nuovo portiere Gollini dopo che nella prima frazione era sceso in campo Leali mentre erano indisponibili gli infortunati Ankeye, Ekuban, Marcandalli, Gudmundsson e Matturro oltre a Vasquez indietro di preparazione.

Gara vera tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto lottando su ogni pallone e si è vista anche qualche scintilla. Il Genoa è andato in vantaggio al 15' con un colpo di testa di Messias su assist di Martin, andando poi vicino al raddoppio con una traversa di Vitinha. I francesi hanno reagito colpendo un palo in contropiede.

Nella ripresa, è arrivato il raddoppio con Martin servito da Frendrup, mentre all'ultimo minuto, su un regalo della difesa genoana è arrivato, il gol della bandiera dei padroni di casa con Ilenikhena.

Il Genoa, che ha messo in evidenza alcuni interessanti giovani, ora usufruirà di un giorno di riposo con la ripresa fissata per martedì prossimo.



