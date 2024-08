M5S, disavanzo sanità mostra fallimentare politica ex presidente

"Il disavanzo sanitario certifica la fallimentare politica dell'ex presidente di Regione. Corre l'obbligo di ricordare che i direttori generali delle Asl e dei poli ospedalieri sono stati nominati dalla Giunta uscente e dunque le scelte ricadono sulla politica che li ha espressi.

Inoltre, c'è sempre il famoso tema di A.Li.Sa, altra operazione che ricade sulla politica perché la sua nascita è stata fortemente sostenuta e voluta dalla prima Giunta Toti per supervisionare e razionalizzare la spesa sanitaria: il carrozzone ha miseramente fallito la missione e lo ha fatto con costi elevati. Ai quali si sono aggiunti quelli del quasi commissariamento dell'Ente, avendo la Giunta deciso di affidare a una società privata l'analisi dei costi della super Asl.

L'operazione è costata 450mila euro". Così, in una nota, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando il disavanzo sanitario.

Per il senatore del M5S Luca Pirondini, "non abbiamo più tempo per discutere con chi in 9 anni non ha combinato niente di utile se non per loro stessi: il nostro tempo lo vogliamo dedicare interamente alla Liguria e al futuro della nostra regione. Ma poi di cosa dovremmo discutere con un centrodestra incapace di raccontare la verità ai liguri? Forse dei 230 milioni di euro di debiti nella Sanità nel 2024? O forse dei 94 milioni di euro che i liguri pagano per la mobilità passiva perché sempre più persone vanno a curarsi nelle altre regioni? O forse ancora dei quasi 161 milioni di euro di budget di A.Li.Sa per il 2024, di cui le spese per il solo funzionamento sfiorano i 24 milioni di euro?"



