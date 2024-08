Ferito mentre pratica canyiong dopo salto di 10 metri

Un escursionista di circa 30 anni che praticava canyoing, in località Ponte Cin, a Rocchetta Nervina, in val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia, è rimasto gravemente ferito, in mattinata. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni, il giovane ha riportato un trauma alla colonna, dopo un salto di circa dieci metri. E' stato stabilizzato, verricellato e portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA