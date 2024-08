Amichevoli: la Sampdoria vince 2-0 ad Empoli

Vittoria per 2-0 della Sampdoria a Empoli nell'amichevole precampionato giocata questo pomeriggio al 'Carlo Castellani'. La squadra di Andrea Pirlo ha sfruttato al meglio le poche occasioni e ha segnato nel primo tempo con Coda, nel finale, su colpo di testa in area; nella ripresa contropiede e bella finalizzazione da parte di Benedetti. Per l'Empoli rigore fallito da Caputo sullo 0-0 con palla sulla traversa e palo nella ripresa di Esposito.

Non una gara eccezionale per la squadra toscana che ha dimostrato qualche lacuna nell'organico. Esordi eccellenti per i due centravanti tanto attesi e arrivati in settimana: nella ripresa da una parte è entrato Colombo, arrivato dal Milan; nella Sampdoria ha fatto il suo primo approccio con i compagni il bomber Tutino, prelevato dal Cosenza.



