++ Toti, 'sono mancato per un po' e mi siete mancati tanto' ++

"Sono mancato per un po', e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l'avvocato, e in ogni modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui". Sono le prime parole dell'ex presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, tornato libero poco dopo le 12.30 quando alcuni agenti della Guardia di Finanza sono entrati nella sua villetta ad Ameglia per notificargli la decisione del Gip.



