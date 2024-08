Toti: legali Spinelli rinunciano a istanza revoca domiciliari

Dopo il parere negativo della procura i difensori dell'imprenditore Aldo Spinelli hanno rinunciato all'istanza di revoca della misura cautelare. Il giudice Paola Faggioni ha così scritto un provvedimento di "non luogo a provvedere".

L'anziano resta dunque ancora ai domiciliari nella sua villa a Quarto. Una delle possibili mosse, su cui potrebbero ragionare i legali Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza, è quella della cessione di tutte le sue quote societarie al figlio Roberto (anche lui indagato ma sottoposto a interdittiva, ndr).

La procura, infatti, ha dato parere negativo anche alla luce di quanto scritto dal Riesame e cioè che Spinelli senior potrebbe corrompere ancora visto che è proprietario delle quote di maggioranza e che la situazione non cambia con il rinnovo delle cariche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA