Tagli a Wyscout, imprenditore offre lavoro ai licenziati

In aiuto dei 20 lavoratori di Wyscout - azienda di sports data system di Chiavari, acquisita dal colosso statunitense Hudl - raggiunti da una lettera di licenziamento per delocalizzazione di un reparto in India, si muove il territorio. Un imprenditore genovese, Andrea Mungo, a capo di un'azienda che lavora proprio con i dati e con l'intelligenza artificiale si è fatto avanti per capire se c'era la possibilità di assumere una parte dei lavoratori. "Al momento abbiamo uno o due posti liberi - precisa Mungo al termine del secondo incontro tenutosi questa mattina in comune a Chiavari con la rappresentanza sindacale dei lavoratori Wyscout coordinato dal sindaco Federico Messuti che fin da subito si è attivato per cercare una soluzione - la nostra azienda però è in forte espansione e abbiamo dei progetti importanti pronti a partire che richiederanno personale. Al momento però non promettiamo nulla, dobbiamo prima esaminare i curricula dei lavoratori e capire se i profili sono compatibili con le nostre esigenze".

"Ringrazio Mungo per la disponibilità - ha commentato il sindaco Messuti - è bello che il territorio si muova e faccia rete per cercare di aiutare dei nostri concittadini. Mi auguro che anche altri imprenditori possano farsi avanti. La mia amministrazione continuerà a seguire la vertenza al fianco del lavoratori".

Le parti, che ieri hanno avuto un confronto anche con i sindacati e con Regione Liguria, si aggiorneranno nei prossimi giorni. Intanto la vertenza con l'azienda prosegue sui tavoli della trattativa che, sembra, non avere grossi margini. La data dei licenziamenti è il 15 settembre; l'azienda come detto vuole spostare quel preciso reparto, che impiega 20 persone (su circa 100 totali di Wyscout) in India dove ha già pronta una squadra di 60 ingegneri, ironia della sorte, formati proprio dal personale di Chiavari.



