La Città della Spezia si prepara per il 99° Palio del Golfo. Si inizia venerdì 2 agosto, in notturna, con la tradizionale sfilata per le vie del centro storico.

In Piazza Europa gli equipaggi schierati faranno da ali alla riconsegna dei Palii, accolti dai sindaci del Golfo per essere custoditi al Palazzo Civico della Spezia fino a domenica. In attesa della partenza della sfilata, che sarà alle ore 21, si potrà visitare l'esposizione delle vetture d'epoca in Piazza Cavour.

Sabato 3 agosto si inizia alle 9.30 con la pesa e il controllo imbarcazioni che saranno alle sagole domenica. Come l'anno scorso, le attività di controllo svolte dalla Lega Canottaggio Uisp si svolgeranno di fronte all'ingresso principale della Capitaneria di Porto della Spezia. Terminata la stazzatura ogni imbarcazione verrà portata nel parco vigilato e sorvegliato, presso la Sezione Velica della Marina Militare. Ad apparecchiare i tavoli della cena si inizierà nel pomeriggio; per le ore 20, infatti, si inizierà a servire la Cena delle Borgate con centinaia di commensali e un serpentone di tavoli che impegna tutto Corso Cavour.

La Notte Blue inizierà con il Concorso di eleganza delle Vetture d'epoca, con autisti e passeggeri debitamente abbigliati.

L'esposizione delle vetture continuerà anche il giorno dopo, quando alle 11 si svolgerà la premiazione del concorso preso il Piccolo Faro in Passeggiata Morin.

Il programma di domenica 4 agosto, la della giornata del 99° Palio del Golfo, inizia alle ore 17,00, sempre nello Specchio acqueo antistante passeggiata Morin, con la gara juniores. Alle ore 18 saranno gli equipaggi femminili alle sagole; al termine della gara, alle 18.45 il gruppo operativo incursori di Comsubin svolgerà l'aviolancio con tecnica caduta libera. Seguirà il defilamento delle imbarcazioni con gli equipaggi senior che alle ore 19 si alzeranno tutti in piedi per la commemorazione dei caduti in mare. Alle ore 19,25 sarà la "Solenne apertura della disfida remiera tra le Borgate" letta quest'anno dal sindaco Pierluigi Peracchini ad aprire il 99° Palio del Golfo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA