Sgomberata tendopoli migranti sulle spiagge di Ventimiglia

La polizia locale di Ventimiglia con le forze dell'ordine ha sgomberato stamani la tendopoli allestita dai migranti nel tratto di spiaggia dalla foce del fiume Roya al piazzale del Resentello, per un totale di circa quattrocento metri. Sono state tolte tende e capanne di fortuna che vengono utilizzati come rifugi in attesa di varcare il confine con la Francia. Alcuni migranti sono stati identificati per valutare la loro posizione giuridica in Italia.

"Abbiamo svolto una attività di pulizia del nostro litorale - ha detto il sindaco della città di confine Flavio Di Muro (Lega) -. E' da tempo che cittadini e turisti si lamentano che le spiagge sono oggetto di accampamenti e bivacchi non autorizzati.

Grazie all'intervento dell'amministrazione con la polizia locale e il coinvolgimento delle forze dell'ordine, abbiamo pulito le nostre spiagge da questa spazzatura che verrà gettata, perché non possiamo presentare l'immagine turistica della città con degli accampamenti diffusi".



