Per la prima volta a Genova la terapia ricreativa Dynamo Camp

Due settimane di divertimento e attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi con patologie gravi, disturbi del neurosviluppo e condizioni di disabilità provenienti dal territorio genovese: dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre, a Villa Quartara, sede della Gaslini Academy, arriva per la prima volta a Genova il Dynamo City Camp.

Grazie alla collaborazione tra Fondazione Dynamo Camp ETS, ospedale pediatrico "Istituto Giannina Gaslini" e Fondazione Edoardo Garrone, è questo il primo passo per portare a Genova in maniera continuativa le attività di Terapia Ricreativa, secondo una formula che Fondazione Dynamo ha consolidato in 17 anni di attività in tutta Italia. L'obiettivo è di offrire ai partecipanti svago e occasioni di vita, migliorando la fiducia in sé stessi, valorizzando le loro capacità e apportando benefici a lungo termine ai ragazzi e alle loro famiglie.

Per questa estate, saranno coinvolti gratuitamente fino a 50 bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, con 15 membri dello staff formati alla Terapia Ricreativa e 5 volontari, per proporre un programma di attività ludiche ed espressive come arte, radio, audiovideo (fotografia e progetti di video e cortometraggi), musical, circo e teatro, progettate e proposte in modo accessibile e inclusivo, dando contemporaneamente supporto concreto alle famiglie.

Il progetto è avviare un percorso di lungo periodo che porti alla creazione di una sede permanente per il Dynamo City Camp.





