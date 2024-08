Pallanuoto:Pro Recco, gruppo svizzero punta subentrare proprietà

Speranza per il futuro della plurititolata Pro Recco di pallanuoto, rimasta nell' incertezza dopo l'annuncio del patron Gabriele Volpi di non volere più impegnarsi per la società. Un gruppo svizzero avrebbe manifestato la volontà di subentrare affiancato da una rappresentanza di imprenditori e cittadini di Recco.

Il condizionale è d'obbligo anche se le notizie trovano più di una conferma. Ci sarebbe stato nelle ultime ore uno scambio di mail tra i rispettivi studi legali, un documento con cui appunto viene illustrata questa intenzione. Di questa opportunità se ne discuterà domani, il 2 agosto, giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci della Pro Recco.



