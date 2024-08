Casinò Sanremo, scendono incassi ma salgono vincite

Scendono, anche se in maniera non drastica, gli incassi del Casinò di Sanremo, che da inizio anno ha introitato 28,66 milioni, con un meno 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nei primi sette mesi dell'anno, le slot hanno complessivamente realizzato 21,8 milioni, mentre i giochi tradizionali si attestano a circa 6,8 milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti per 2 milioni, +54% rispetto a i primi sette mesi del 2023. La Poker Room ha ottenuto 2,2 milioni (+17% rispetto al 2023) suddivisi tra tornei, che hanno introitato un milione di euro, Cash Game e Ultimate Poker. La casa da gioco, però, supera un altro record in termini di vincite. A luglio, infatti, sono stati erogati cento premi superiori a 5mila euro per complessivi 1.177.640 euro. Soltanto due giorni fa, ad esempio, un giocatore ha incassato nella stessa giornata premi per un valore superiore a 60mila euro. Da inizio 2024, inoltre, sono stati centrati jackpot per 6,6 milioni. In crescita anche le presenze nelle sale, incrementate dai tanti appassionati di poker, iscritti ai diversi tornei che si svolgono ogni settimana. In sette mesi sono più di 122 mila i clienti che hanno varcato la soglia del Casinò. A luglio gli introiti si sono attestati a 3,6 milioni, di cui 2,87 milioni realizzati nelle sale dei giochi elettromeccanici "Le presenze, i flussi di visitatori che apprezzano le nostre proposte di intrattenimento trasmettono l'immagine di un'azienda dinamica, che cresce costantemente - ha detto il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo -. Consideriamo una forma di promozione della nostra immagine questo periodo particolarmente positivo per i nostri giocatori in termini di premi erogati".



