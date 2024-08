Aggredita al Peralto durante passeggiata, caccia al rapinatore

Una donna di 35 anni è stata aggredita e rapinata mentre passeggiava al parco del Peralto, sulle alture di Genova. E' successo ieri sera poco dopo le 20.

La donna ha riferito ai poliziotti delle volanti di essere stata aggredita alle spalle e gettata a terra. Il rapinatore le ha strappato la borsa intimandole di non reagire. La vittima, sotto choc, è rimasta a terra finché l'aggressore non si è dileguato. Poi ha chiamato il 112.

I poliziotti sono alla ricerca di possibili testimoni che possano aver visto fuggire il rapinatore. La donna, infatti, viste le modalità dell'aggressione, non è stata in grado di fornire molti dettagli che possano portare a un'identificazione del rapinatore.



