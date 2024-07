Rigassificatore Vado, esposto a Corte dei Conti contro progetto

Un esposto alla sezione ligure della Corte dei Conti contro il trasferimento del rigassificatore di Piombino a Vado Ligure (Savona) è stato presentato da un gruppo di cittadini che denuncia "l'incongruità economica dell'operazione stessa".

Nell'esposto si evidenzia che "l'impianto è già pienamente operativo e funzionante a Piombino e che gli ingenti investimenti previsti da Snam per lo spostamento, stimabili in 800 milioni di euro in base a quanto presentato dalla società agli stakeholders nella relazione finanziaria annuale 2023, ricadrebbero in gran parte sui cittadini in termini di aumento delle bollette del gas". L'esposto è sostenuto dal comitato 'Fermiamo il mostro' contrario al progetto.



