In arrivo 55 milioni tra Italia e Francia, Liguria protagonista

Sono in arrivo 55 milioni di fondi europei per finanziare progetti di cooperazione nell'ambito dell'innovazione, dell'energia, della mobilità sostenibile, della biodiversità e dell'adattamento al cambiamento climatico e ai rischi naturali nella macroregione transfrontaliera italo-francese formata da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Regione Provenza Alpi e Costa Azzurra e Auvergne Rhone Alpes. Lo annunciano l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, il direttore dell'Anci Pierluigi Vinai, il sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola presentando il terzo bando della programmazione interregionale Alcotra fino al 2027 nella sala consiliare della provincia di Imperia. Le risorse verranno erogate attraverso un bando con scadenza il 28 novembre.

"Il programma Alcotra è un'opportunità importante che dobbiamo sfruttare per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese che vivono nelle aree di confine. - afferma Piana - Il ruolo della Regione è accompagnare con le nostre strutture, le nostre agenzie e le società regionali i territori e i potenziali beneficiari. Con i primissimi bandi siamo già riusciti ad attrarre sull'imperiese 14 progetti che si aggirano complessivamente attorno agli 8,8 milioni "È un progetto europeo importantissimo che interessa i territori di confine tra Italia e Francia", sottolinea Scajola.

"Il concetto di 'transfrontalierità' e quello di 'strategico' sono due dei punti che oggi abbiamo voluto evidenziare nella nuova tornata di bandi. - spiega Vinai - I progetti devono avere una visione strategica, saper andare oltre il loro finanziamento, essere sostenibili e allo stesso tempo avere una maggiore capacità di interazione transfrontaliera".



