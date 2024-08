Genoa: nuovo record assoluto di abbonati, 28093

Nuovo record di abbonamenti per il Genoa che ha chiuso questa sera la campagna "StraordinAria" con 28093 abbonati per il prossimo campionato. Superato dunque il dato dello scorso anno di 27777 abbonati che rappresentava il massimo risultato mai raggiunto nella storia del club rossoblù.

Sono bastati due giorni di vendita libera dopo la fase delle prelazioni per il nuovo massimo storico che permetterà al Grifone di mantenere una percentuale di riempimento del Ferraris superiore al 95% considerando che l'impianto genovese, inaugurato nel 1911 e ricostruito per Italia '90 può contenere dopo gli ultimi lavori poco più di 33 mila spettatori.

Nell'abbonamento oltre alle 19 gare casalinghe è compreso anche l'ingresso per la prima sfida di Coppa Italia del 9 agosto contro la Reggiana. Domani invece la squadra di Gilardino sosterrà la quarta amichevole stagionale sfidando al Rigamonti il Brescia di Maran con fischio d'inizio alle ore 18.30



Riproduzione riservata © Copyright ANSA