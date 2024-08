Allerta caldo in Liguria, sfiorati i 35 gradi a Ventimiglia

In Liguria nella giornata odierna è stato raggiunto l'apice dell'ondata di caldo che ha portato il ministero della Salute a diramare il bollino arancione per tre giorni consecutivi, sfiorati i 35 gradi nel Comune di Ventimiglia, dove in località Colle Rossa l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ha registrato 34.9 gradi, il valore più elevato fin qui misurato in Regione. Sopra ai 34.7 gradi registrati ieri dalla rete Omirl a Luni-Provasco nel Comune di Castelnuovo Magra (La Spezia). A causa dell'umidità in tutta la Liguria le temperature percepite raggiungono i 40 gradi.

"Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla costa con temperature elevate, locale instabilità pomeridiana sui rilievi alpini. - spiega Arpal - Giovedì qualche addensamento su centro-ponente per l'instaurarsi di un flusso più umido meridionale, graduale calo delle temperature seppur in un contesto afoso. Tra venerdì e sabato possibile passaggio di un'ondulazione più accentuata sulle Alpi".



