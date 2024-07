Travolta da un masso, funerali a Lavagna giovedì

La salma di Michela Onali Santoni, la psicologa di 34 anni vittima dell' incidente di montagna in provincia di Belluno, arriverà oggi a Lavagna. la veglia funebre è prevista per domani sera nella basilica di Santo Stefano mentre le esequie verranno celebrate giovedì 1 agosto alle 10.

"La straziante tragedia che ha colpito questa città - si legge sulla pagina social del Comune di Lavagna - rende inutile qualsiasi parola per cui non possiamo che unirci al disumano dolore di mamma Dodo accompagnandola nella preghiera.

Annullati gli eventi musicali di martedì mercoledì e giovedì".





