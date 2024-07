Toti: dimissioni formalizzate in Consiglio regionale Liguria

Le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sono state formalizzate in Consiglio regionale all'apertura dei lavori. "Comunico che a seguito delle dimissioni del presidente della Giunta e delle conseguenze previste dall'articolo 126 della Costituzione l'assemblea legislativa opera in regime di prorogatio potendo solo esercitare le attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. - comunica il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei in aula - Pertanto, la seduta odierna sarà limitata all'esame del disegno di legge sui debiti fuori bilancio e alle due nomine sulle società partecipate Filse e Liguria Digitale". "Comunico, altresì, che, anche sulla base della prassi parlamentare, si ritiene, di fatto, preclusa l'attività di indirizzo politico. - aggiunge - Pertanto sentito I'ufficio di presidenza, allo stato, le sedute programmate per il 6 agosto e il 10 settembre non avranno luogo".



