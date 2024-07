Sport e impegno sociale, 'Csi per il Mondo' in Camerun e Congo

Il progetto 'Csi per il Mondo' è pronto a ripartire. Dopo l'ultima trasferta, che lo scorso inverno ha portato i giovani del progetto di volontariato sportivo internazionale a Pucallpa, nel cuore della foresta amazzonica peruviana, è arrivato il momento di prendere il volo verso altre mete per giovani volontari dai 20 ai 35 anni. Grazie a questo progetto, le società sportive del circuito Csi hanno la possibilità di generare gemellaggi con parrocchie e villaggi dei luoghi di missione, dando vita a progettualità costruttive.

Quest'estate, le missioni sono due: una in corso in Repubblica Democratica del Congo, avviata lo scorso 23 luglio, e una seconda in Camerun che partirà domani, 31 luglio.

La missione in Congo, capitanata e promossa dal Csi Vallecamonica, è frutto di un gemellaggio già attivo da diversi anni con la diocesi locale e i Padri Saveriani. Quattro sono i volontari attualmente operativi a Bukavu, presso il Centro Giovani di Panzi: Davide Franzoni, Daniele Cortesi, Luca Camanini e Roberto Richini, originari della Vallecamonica e di Brescia, accompagnati dal dirigente del Csi Vallecamonica, Tomaso Boticchio.

Domani, invece, decollerà da Malpensa la missione diretta in Camerun, a cui prenderanno parte la responsabile del progetto Csi per il Mondo Valentina Piazza e il presidente del Csi Milano Massimo Achini, accompagnati da tre volontari: Francesco Testa, Michele Mezzera e Federico Cavana, provenienti rispettivamente dalle province di Savona, Lecco e Varese. Fino al 20 agosto il gruppo si dividerà tra attività nei quartieri della capitale Yaoundè e nei villaggi, proponendo momenti di formazione per i giovani camerunensi e per le diocesi. In Camerun, attualmente, sono attivi i gemellaggi di alcune delle società sportive Csi Milano: Ascot Triante, Orpas, Sds Cinisello, Virtus Bovisio, Spes, ASD Posl e Bresso 4.

"Anche noi andiamo a giocarci la nostra olimpiade - ha detto Achini -. Senza retorica, anche questi ragazzi e ragazze che partono come volontari meritano una medaglia. Questo viaggio segnerà le loro vite e quelle delle persone che incontreranno".

Dopo l'estate, Csi per il Mondo ripartirà in autunno, con una missione in Madagascar e una in Bangladesh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA