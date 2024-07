Polemica in consiglio Liguria su nomina Ermini holding Spinelli

Polemica in consiglio regionale della Liguria da parte della Lega per la nomina a presidente di Spininvest (l'holding del gruppo Spinelli di proprietà dell'imprenditore Aldo Spinelli, coindagato dell'ex governatore Toti per corruzione) dell'ex vicepresidente del Csm ed ex commissario del Pd ligure David Ermini.

I consiglieri della Lega hanno alzato alcuni cartelli con i titoli dei giornali che citavano 'l'imbarazzo del Pd'.

Per quanto riguarda le opposizioni, sulla questione Ermini il capogruppo Ferruccio Sansa ha scritto un post durissimo: "Quando l'ho letto ho rischiato l'ulcera - scrive Sansa -. Parliamo proprio di Ermini ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Di Ermini che era stato commissario del PD ligure. E chissà che proprio in quell'occasione non si sia fatto apprezzare dagli Spinelli. Ermini, ripeto, che fa oggi parte della direzione nazionale Pd.

Sono fatti interni al Pd, dirà qualcuno. Ma nel momento in cui proviamo a formare una coalizione noi abbiamo il diritto e il dovere di dire una cosa: questa non è e non sarà mai la politica per cui vogliamo batterci. Su questa strada non ci saremo. Se il Pd vuole dimostrare di volere il cambiamento deve farlo subito".

"Il Pd ha regole scritte che sono tornate a galla - ha detto la consigliera della Lista Toti Lilli Lauro -. Anche Ferruccio Sansa ha commentato la questione di Ermini come presidente della holding Spinelli, non credo correrà con il Pd a questo punto".

'Ermini uno di voi', è il cartello srotolato nell'aula del Consiglio regionale della Liguria a inizio seduta dal consigliere Angelo Vaccarezza (Forza Italia) per polemizzare con la nomina del membro della direzione nazionale del Partito Democratico ed ex vicepresidente del Csm David Ermini a nuovo presidente della holding del Gruppo Spinelli, l'imprenditore portuale agli arresti domiciliari al centro dell'inchiesta per corruzione in Liguria. Il cartello ha scatenato una reazione da parte dei consiglieri d'opposizione e sono intervenuti i commessi d'aula per rimuoverlo. Vaccarezza ha inoltre polemizzato sull'assenza del capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa nel primo Consiglio regionale post dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti, probabilmente la penultima seduta della legislatura prima di quella prevista a settembre sul bilancio consolidato. Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) ha mostrato in aula un farmaco contro l'ulcera per lo stesso capogruppo d'opposizione, ma il consigliere regionale Roberto Centi (Lista Sansa) ha replicato che l'assenza di Sansa è dovuta alla sua partecipazione alla cerimonia funebre del suocero. La consigliera regionale Sonia Viale (Lega) ha chiesto la parola per denunciare che "le dimissioni di Toti sono un pugno nello stomaco alla sovranità popolare, che è stata messa in un angolo, mentre l'ex vicepresidente del Csm e membro in carica della direzione nazionale del Pd va a lavorare per la holding del Gruppo Spinelli, una pagina nera nella storia della Repubblica italiana".



