Piana: 'La data proposta per le Regionali in Liguria è il 27-28 ottobre

"Per le elezioni regionali in Liguria abbiamo proposto la data del 27-28 ottobre in base all'articolo 126 della Costituzione, domenica e lunedì, salvo eventuali decreti legge da parte del Governo per un eventuale accorpamento delle elezioni regionali". Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana all'uscita dalla Corte d'appello di Genova. "Noi abbiamo espletato i nostri doveri in base ai termini di legge, abbiamo consegnato l'intesa - ha concluso -, nei prossimi giorni ci verrà confermata o meno".

