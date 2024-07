Mori, 'mafia colletti bianchi gestita da menti superiori Riina'

"È un momento per tutta l'Italia settentrionale che deve essere molto ben attenzionato perché la mafia militare di Riina è finita ma quella cosiddetta dei colletti bianchi, che poi non è proprio così, la mafia dell'imprenditoria non sana è ancora attiva e viene sfruttata da menti certamente superiori a quelle di Riina e Provenzano". Lo dichiara il generale dei carabinieri ex comandante del Ros e direttore del Sisde Mario Mori a Sanremo durante un incontro nell'ambito del ciclo 'La cultura della legalità'. Mori ricorda le figure di Falcone e Borsellino e commentando il periodo in cui è stato indagato commenta: "rifarei tutto, ma in certi colloqui mi porterei dietro il registratore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA