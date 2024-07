In corso lo sgombero del centro sociale Buridda all'ex Magistero

Dalle prime luci dell'alba è scattato un vero e proprio blitz da parte delle forze dell'ordine per lo sgombero del centro sociale Buridda che occupa dal 2014 i locali dell'ex Magistero in corso Monte Grappa.

Che il centro sociale potesse essere sgombrato era ormai noto dal 2023 dopo che l'Università aveva presentato un progetto per trasformare l'ex Magistero in uno studentato con 66 alloggi e servizi per gli studenti, il tutto grazie ad un finanziamento di 10,5 milioni di euro di fondi PNRR.

Sul luogo dello sgombero erano presenti alcuni mezzi blindati di polizia e carabinieri che hanno presidiato anche gli accessi stradali chiusi poco dopo le 8 di questa mattina con corso Monte Grappa riaperto alla viabilità solo intorno alle 12 con gravi disagi per il traffico cittadino.

In mattinata si è formato un presidio di una cinquantina di persone ma non si segnalano incidenti mentre gli ex occupanti del centro sociale sono al lavoro per recuperare tutte le attrezzature dei laboratori che in questi dieci anni di attività sono stati allestiti nello stabile.



