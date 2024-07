Gruppo Nts acquisisce Convel, entra nel mercato dell'oil&gas

Il gruppo Nts attivo nel settore dell'elettronica di potenza con prodotti e servizi rivolti principalmente ai settori ferroviario, difesa e navale, acquisisce la brianzola Convel Srl, marchio storico che dal 1978 fornisce prodotti e servizi di elettronica di potenza per il settore oil&gas.

Nts, fondata da Davide Rossi, con questa operazione, conferma quindi "la sua forte ambizione a crescere in settori affini mantenendo delle sinergie tecniche, tecnologiche e produttive con quanto ad oggi già consolidato", si legge in una nota.

"E' un momento molto favorevole per noi - dichiara Rossi.

L'entrata nel nostro gruppo di Convel, azienda che sarà integrata e sviluppata, ci consentirà di entrare in un mercato come quello dell'oil&gas che potrà dare degli ottimi risultati e che ci permetterà di crescere sviluppando dei prodotti che avranno una base tecnologica in sinergia con i diversi progetti di R&D già oggi a portafoglio. Oggi Nts è in grado di portare avanti un programma ambizioso di investimenti, che si sostiene grazie a un'ottima visibilità di commesse acquisite, soprattutto - conclude - per la crescita che stiamo avendo nel settore della difesa e quello ferroviario." Il gruppo Nts, che comprende i marchi Mesar e Sae - precedentemente acquisiti - proietta, per la fine del 2024, ricavi superiori ai 40 milioni di euro e un portafoglio ordini consolidato a fine giugno superiore a 80 milioni di euro.





