Calcio: Genoa; Gollini è il nuovo portiere rossoblù

Pierluigi Gollini è ufficialmente il nuovo portiere del Genoa per la stagione 2024/25. L'estremo difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta ed il suo ingaggio è stato ufficializzato nel pomeriggio dopo che in mattinata l'ex portiere del Napoli campione d'Italia aveva sostenuto le visite mediche. Gollini, classe 1995, ha vestito in passato anche le maglie di Aston Villa, Tottenham, Verona e Atalanta, club che ne detiene il cartellino. Il portiere bolognese andrà a sostituire Josep Martinez passato all'Inter nelle scorse settimane e sarà subito a disposizione del tecnico Gilardino che potrebbe farlo esordire già giovedì sera nell'amichevole in programma al Rigamonti alle 18.30 contro il Brescia.

Intanto, lunghe code si sono formate per tutta la giornata presso i due ticket office dei Genoa Store al Porto Antico di Genova e a Chiavari nel primo giorno di vendita libera degli abbonamenti. L'obiettivo del club è quello di superare il dato record dello scorso anno, 27.777 abbonamenti finali, risultato quasi raggiunto già nella fase di prelazione con oltre 26 mila tessere stagionali già acquistate.



