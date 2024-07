Allerta caldo in Liguria, domani bollino arancione

Allerta per il caldo in Liguria, dove anche domani il ministero della Salute ha diramato il bollino arancione. "Sono giorni davvero straordinari nei quali bisogna porre massima attenzione perché i soggetti più fragili potrebbero avere effetti collaterali anche gravi a causa dell'ondata di calore". È l'appello lanciato dall'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

"È stato diramato un bollettino che segnala, per questi giorni, punte di calore che vanno ben oltre i 40 gradi in Liguria - spiega - ciò significa che potrebbero esserci situazioni complesse per la salute delle fasce più fragili e delle persone anziane. Serve buonsenso: non uscire nelle ore più calde della giornata, non fare particolari sforzi fisici, non mangiare cibi che hanno una digestione complessa e costringono l'organismo a problemi digestivi, non bere alcolici e bevande gasate. Sono i principali consigli per mitigare l'ondata di calore".

L'assessore lancia un invito anche alle rsa e agli istituti dove le persone fragili sono ricoverate "a mantenere la climatizzazione in maniera ottimale, controllare lo stato fisico dei pazienti in modo più accurato visto che alcuni farmaci, come gli antipsicotici, generano in alcuni casi una riduzione della sudorazione che non permette di leggere in modo adeguato gli effetti del calore".



