Ruba le offerte in chiesa e scappa su scooter rubato, denunciato

Ha forzato la cassetta delle offerte nella chiesa di Masone (Genova) per poi darsi alla fuga guidando senza patente un motorino rubato, ma è stato fermato dai carabinieri a Genova Pra'. I militari hanno denunciato un 48enne per furto, ricettazione, possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

L'uomo attraverso le telecamere di videosorveglianza della chiesa è stato visto dal prete mentre rubava le offerte dei fedeli. Il parroco ha chiamato immediatamente i carabinieri, che grazie alla descrizione fornita e alla diffusione delle immagini alle pattuglie lo hanno fermato a venti chilometri di distanza a Genova Pra' mentre circolava a bordo di uno scooter rubato qualche giorno prima a Savona.

A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso del denaro asportato in chiesa e di arnesi atti allo scasso. Tra le altre cose i militari hanno costatato che il 48enne non aveva mai conseguito la patente di guida e quindi lo hanno sanzionato.

Il denaro sottratto e lo scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari.



