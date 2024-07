Al controtenore svizzero Haser il concorso Clip a Portofino

Va al controtenore svizzero Elman Hauser, 27 anni, la vittoria della decima edizione di Clip Portofino. Il concorso lirico, organizzato dall'associazione Giovanni Bottesini, si è concluso il 28 luglio con un Gala lirico in Piazzetta. Elmar Hauser, già noto per la sua carriera nei migliori teatri tedeschi, ha conquistato il primo premio, distinguendosi tra i dieci finalisti provenienti da tutto il mondo. Sul palco, accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta da Enrico Fagone, i finalisti hanno eseguito arie che spaziavano da Mozart a Strauss, offrendo una serata di alto livello musicale impreziosita dall'esibizione del vincitore del Premio Paganini '23, Simon Zhu.

"Un dato interessante - rimarcano gli organizzatori - è stata la presenza di cinque baritoni in finale, di cui quattro italiani tutti premiati, segnando una controtendenza rispetto alla rarità di questa vocalità negli ultimi anni. La predominanza di finalisti e vincitori under 30 conferma Clip Portofino come uno dei concorsi più giovani e dinamici del settore, nonché un importante osservatorio del nuovo canto lirico dai paesi emergenti". Tra i vincitori di vari premi speciali, assegnati da una giuria di esperti presieduta da Dominique Meyer, si sono distinti Isabela Diaz, soprano cileno, il baritono ucraino Oleh Lebedyev e il tenore croato Tomislav Jukic, a testimonianza della crescente diversità e del talento emergente nella scena operistica internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA