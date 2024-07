A fuoco baracche con bombole di gas a Chiavari, nessun ferito

Un incendio ha distrutto un complesso di baracche con all'interno alcune bombole di gas nella notte a Chiavari (Genova) in via Piacenza. Non risultano persone coinvolte. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo che hanno evitato l'esplosione domando il rogo.

Sono andati a fuoco vari attrezzi agricoli e la vegetazione circostante. L'intervento dei mezzi di soccorso è stato reso difficoltoso dalle dimensioni limitate della strada d'accesso all'area. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Rapallo in appoggio a quella di Chiavari è stato fondamentale per evitare che il rogo si allargasse a un vicino canneto mettendo a rischio le abitazioni della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA