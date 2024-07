Trenitalia, sulla Milano-Genova chi può riprogrammi il viaggio

Non sarà riattivata prima di sera la circolazione dei treni sulla Milano-Genova, interrotta a Pavia su decisione del prefetto per una perdita di gas in una strada cittadina vicina ai binari. Lo fa sapere Trenitalia invitando, chi può, "a riprogrammare il proprio viaggio". Treni Intercity e Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni Intercity percorrono l'itinerario alternativo via Piacenza con inevitabile allungamento dei tempi di viaggio e non fermano a Pavia. I viaggiatori dei treni regionali, che non circolano tra Milano e Genova, sono autorizzati, senza alcun sovrapprezzo, ad utilizzare i treni via Torino.



