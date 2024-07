Tamponamento a catena in A26, 7 km di coda nel nodo di Genova

Sette chilometri di coda lungo l'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono segnalati tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto. Non risultano feriti. Sono intervenuti sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia addetto al ripristino delle condizioni di sicurezza. È in corso l'intervento di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente tramite carro attrezzi.





