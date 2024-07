Migranti, domani Sea Watch alla Spezia con 156 persone a bordo

Nave Sea Watch 5 attaccherà domattina alla Spezia con 156 persone a bordo, tra cui 37 donne e 43 bambini tra cui alcuni minori non accompagnati.

Il 25 luglio la nave ha salvato 156 persone che si trovavano in mare su due imbarcazioni di legno.

È pronta a mobilitarsi la macchina della Croce Rossa della Spezia in vista dell'arrivo in porto, previsto per domani, della nave Sea Wach 5, che trasporta 156 migranti. Nelle attività logistiche e di assistenza sanitaria saranno coinvolti in totale 50 operatori della Croce Rossa della Spezia, di Levanto e di Riccò del Golfo. I volontari Cri saranno impegnati in porto per l'allestimento del sito di sbarco, che accoglierà 9 strutture mobili e cinque ambulanze pronte per eventuali trasporti nelle strutture sanitarie.

Oltre all'allestimento del campo e al coordinamento logistico, i volontari della Croce Rossa si occuperanno dell'accoglienza dei migranti e dell'assistenza sanitaria, supportando il personale di Asl, Questura e sanità marittima durante tutte le operazioni di sbarco. Gli operatori Cri garantiranno anche il servizio di restoring family links, per aiutare le persone sbarcate a mettersi in contatto con i propri familiari, che spesso non ricevono loro notizie da diversi mesi, attraverso la rete internazionale della Croce Rossa.



