Rigassificatore, 'no al mostro' torna la catena umana a Varazze

Nuova catena umana contro il rigassificatore in spiaggia a Varazze (Savona). La manifestazione è stata organizzata dal comitato civico #quellidellaCATENA #qdC, in collaborazione con il coordinamento 'No al Rigassificatore' e il gruppo Facebook "Fermiamo il Mostro del Gas davanti a Savona!" con il patrocinio del Comune di Savona. Gli organizzatori hanno ancora una volta chiamato a raccolta tutti i cittadini della provincia di Savona "che abbiano a cuore l'integrità del proprio territorio, del proprio mare e del proprio entroterra".

Poco fa i partecipanti sono andati in riva al mare e, prendendosi per mano, hanno formato la catena umana che si è progressivamente allungata verso Finale Ligure. Cori e striscioni a favore della difesa del mare e del territorio completano la protesta.



