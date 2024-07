L'influencer boccia le Cinque terre. Piana, 'ledono chi lavora'

Le Cinque Terre? "Un posto in Italia in cui non vorrei mai tornare" ma anche "uno dei cinque posti nel mondo che non vorrei mai più visitare". E' questa l'opinione di Thedorcys, una coppia di influencer americani specializzati in viaggi che ha dedicato ai paesini arroccati sul mare, patrimonio dell'Unesco un post sui social poco lusinghiero.

"Per prima cosa, lasciatemi dire che avevo salvato questo posto su Pinterest per almeno 10 anni prima che lo visitassimo - si legge nel post riportato da Repubblica.it -. Sì, è bellissimo. Ma la folla alla fine di settembre… e non vorrei vedere com'è in alta stagione. Oltre ad essere troppo affollato, il cibo era davvero deludente. Vale la pena visitarlo? Forse. Ma per noi, questo è un posto che abbiamo spuntato dalla lista dei desideri e che non visiteremo nuovamente. Ci sono invece tanti altri angoli d'Italia che ci piacerebbe esplorare".

"Sinceramente - ha ribattuto il presidente ad interim Alessandro Piana - per un ristoratore che offre 'cibo deludente' ce ne sono mille che servono vere e proprie eccellenze certificate. Certo, l'overtourism in determinati periodi può essere condizionante ma da qui a dire che è tra i 10 posti da non visitare mi sembra scorretto. Sono giudizi - ha concluso - che ledono i territori e le persone che ci lavorano".



