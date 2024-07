Calcio: Sampdoria, vittoria nel test col Magdeburgo

Buona prova per la Samp nel secondo test estivo nel ritiro in Germania che batte 4-2 in rimonta il Magdeburgo che milita nella serie B tedesca. Avanti 2-0 i padroni di casa dopo appena 25' minuti, poi tocca a Coda accorciare le distanze. Nella ripresa poi i blucerchiati calano il tris con Stoppa e la doppietta di La Gumina.

Mercoledì a Jena amichevole col Carl Zeiss mentre la prima ufficiale l'11 agosto in Coppa Italia col Como a Marassi. Pirlo ha provato il 3-4-2-1 con Coda unico attaccante, non c'era ovviamente il portiere Audero che ha raggiunto ieri il ritiro del Como, la sua nuova squadra.

Intanto buona notizia dalla Lega di B: via libera per lo sblocco dei tesseramenti per la Sampdoria, dopo la querelle sollevata da altri club sull'interpretazione dell'articolo 90 del Noif.



