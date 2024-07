Avviata interlocuzione per indicare data elezioni in Liguria

Avviata un'interlocuzione tra con l'ufficio affari giuridici di Regione Liguria e la presidente della Corte d'appello per definire la data delle prossime elezioni regionali. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per conoscere la data scelta per la Liguria.

"La finestra temporale per indire le elezioni - ha detto Piana - è di 2-3 mesi, oltre non si può andare" a meno che il Governo decreti un election day che porterebbe la Liguria alle urne assieme a Umbria ed Emilia Romagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA