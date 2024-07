Presunte estorsioni al Genoa, la Procura ricorre in appello

La Procura di Genova ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del tribunale di Genova che ha assolto i 14 ultrà rossoblù per le presunte estorsioni al Genoa. I pm Francesca Rombolà e Giancarlo Vona, insieme all'aggiunto Francesco Pinto, dopo aver studiato le 182 pagine di motivazioni dell'assoluzione, hanno scelto di ricorrere in secondo grado solo per una parte degli imputati e solo per alcuni dei numerosi capi di imputazione contestati in primo grado. Gli imputati contro la cui assoluzione i pm hanno fatto ricorso sono Massimo Leopizzi, Artur Marashi, Fabrizio Fileni, Paolo Taccone, Davide Traverso, Piermarco Pellizzari, Nicolò Garibotto e Fabio Donato. Dal ricorso sono stati esclusi i reati tributari. Per sei di loro resta l'accusa dell'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di reati come la violenza privata, le lesioni e il lancio di oggetti pericolosi.

Ai vertici dell'associazione secondo l'accusa ci sarebbero Leopizzi e Maraschi che avrebbero alimentato un "clima intimidatorio e di pressione" nei confronti dell'allora presidente Enrico Preziosi, della società e dei giocatori e garantito la "pace del tifo" in cambio di denaro.



