Genova Smart Week, decima edizione in programma a novembre

Decima edizione per la "Genova smart week", la manifestazione promossa dall'associazione Genova smart city e dal Comune di Genova, in collaborazione con Clickutility Team, che si terrà dal 25 al 30 novembre 2024.

Genova smart week si conferma evento di riferimento a livello nazionale e internazionale sui progetti di sviluppo delle città innovative e digitali e si dividerà in due sedi. A Palazzo Tursi si terrà la parte congressuale mentre in Piazza De Ferrari ci sarà la Smart City experience con esposizioni, test drive e giochi, sempre ispirati ai temi della mobilità sostenibile.

Cinque i focus tematici ai quali verranno dedicati convegni, conferenze e workshop: digitalizzazione e sviluppo delle smart city, intelligenza artificiale e cyber security, metaverso, sostenibilità, ambiente ed energia, smart mobility.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la decima edizione della Genova Smart Week- ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci. -.Un traguardo significativo per la nostra città, ma anche un'opportunità per riflettere sui progressi fatti e per proiettarsi verso un futuro ancora più innovativo e sostenibile. Questa manifestazione non solo mette in luce il ruolo di Genova come città all'avanguardia nel campo delle smart city, ma conferma anche il nostro impegno per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato".

Nella scorsa edizione le presenze furono oltre 10 mila con 2500 partecipanti in streaming, oltre 200 speaker e 76 partner con un coinvolgimento totale di 450 mila utenti attraverso tutti i canali di comunicazione.

"La Genova Smart Week alza ancora l'asticella tracciando nuove prospettive per le città di domani- ha aggiunto Daniela Boccadoro Ameri, presidente dell'Associazione Genova Smart City-. La nostra visione è quella di una comunità sempre più connessa e sostenibile, dove la tecnologia e l'innovazione si fondono per creare un ambiente urbano che migliora la qualità della vita di tutti i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA