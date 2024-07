Cinque Terre, dal 9 agosto la Via dell'amore riaperta ai turisti

Riaprirà dal 9 agosto ai turisti di tutto il mondo la Via dell'Amore alle Cinque Terre, il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola (La Spezia), patrimonio dell'umanità chiuso dal 2012 a causa di una frana e ripristinato dopo due anni di lavori con un intervento di messa in sicurezza da record: 80mila metri quadrati di parete rocciosa bonificati, 40mila metri lineari di ancoraggi, 26mila metri quadrati di rete di acciaio inox ad alta resistenza istallati, 9mila piante messe a dimora, 5mila metri quadrati di barriere paramassi, 950 metri di camminamento ripristinati, 140 metri di galleria artificiale risanati.

Lo annunciano il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il commissario dell'opera contro il dissesto idrogeologico Giacomo Raul Giampedrone, il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi e il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia in una conferenza stampa sui dettagli tecnici dell'intervento con il progettista e direttore dei lavori Alessandro Focaracci, i direttori tecnici per le imprese esecutrici Gheller e Bertini, Gianfranco Daminato e Bruno Maderna.

"La rinnovata Via dell'Amore diventerà un percorso museale a cielo aperto con esposizione e opere d'arte in mostra, un esempio di turismo sostenibile", dichiara Pecunia. Da domani al 9 agosto sarà riaperta solo per i residenti. Dal 9 agosto a pagamento per i turisti solo su prenotazione con 400 ingressi all'ora e in alta stagione un senso unico da Riomaggiore a Manarola. "L'intervento di progettazione è partito nel 2015 grazie ai fondi della Regione Liguria e del Ministero", ricorda Focaracci. "Restituiamo la Via dell'Amore in tutta la sua bellezza, unicità e in totale sicurezza, ai residenti, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo", spiega Giampedrone.



