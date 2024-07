Usura, Gdf confisca mezzo milione a un pensionato alla Spezia

La guardia di finanza della Spezia ha confiscato mezzo milione di euro a un pensionato condannato per usura in via definitiva. L'attività trae origine da un maxi giro di denaro prestato 'a strozzo' scoperto dal nucleo di polizia economico-finanziaria nel 2009 e 2010, che nel 2022 aveva portato alla condanna in primo grado, divenuta definitiva l'anno successivo in appello.

Le articolate investigazioni eseguite dalle fiamme gialle spezzine hanno consentito di svelare, anche grazie agli strumenti previsti dalla normativa di prevenzione antiriciclaggio, come il patrimonio illecitamente accumulato negli anni, sino al 2010, fosse stato celato e successivamente investito negli anni dal pensionato.

A seguito degli accertamenti bancari volti alla ricostruzione dei percorsi monetari seguiti dal denaro sporco, utilizzando le potenzialità offerte dalla confisca cosiddetta 'allargata', è stato possibile procedere a quantificare una sproporzione tra i redditi da pensione del nucleo familiare del soggetto e le ampie possidenze patrimoniali detenute. Così l'autorità giudiziaria, condividendo le ipotesi investigative dei finanzieri, ha emesso un'ordinanza di sequestro finalizzato alla confisca eseguita dai militari, che ha avuto ad oggetto titoli postali per un valore pari a mezzo milione di euro.



